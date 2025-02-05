6 ŞUBAT

KOCAELİ

Kocaeli'nde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların bugün tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.