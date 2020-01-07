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HaberlerGündem

Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? 8 Ocak hava durumu

Yarın okullar tatil mi? soruları yurdun belirli illerinde devam eden kar yağışı sebebiyle merak ediliyor. Ülke genelinde etkisi altına alan soğuk hava ile birlikte ülkenin birçok şehrinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Peki, 8 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil? İşte, 8 Ocak Hava durumu...

okullar tatil mi

8 Ocak Salı okullar tatil mi? Sorusu bu kış mevsiminin kar yağışının etkili olduğu şehirlerde sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek, "okullar tatil" haberini bekliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil? İşte, 8 Ocak hava durumu...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Ankara'da okullar tatil mi - 8 Ocak 2020

Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, dün yaptığı açıklamada, "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi. 8 Ocak 2020 için ise henüz bir açıklama gelmedi.

*** TATİL EDİLEN OKULLAR İLAN EDİLDİKÇE HABERİMİZ GÜNCELLENECEKTİR ***


8 OCAK 2020 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa),Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8
İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor) 7/10
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 10/13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 6/12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8/14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -8/1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 3/10

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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