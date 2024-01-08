Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı, yok mu?

Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı, yok mu?

Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. AKOM'dan, İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği yönünde kritik bir uyarı geldi. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler gözü, okulların tatil edilmesine ilişkin, valilikler tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 9 Ocak Salı okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren 8 -10 derece düşmesi bekleniyor.

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YARIN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

Ankara haftaya yağışla başladı ve yarın da aynı şekilde kentte yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir de kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek kentlerden. 9 Ocak günü, yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek.

İstanbul'da 8 Ocak'ta başlayan yağışlar 10 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak yarın sıcaklıklar düşecek ve gün içerisinde kentte 4 ile 6 derece arası sıcaklıklar hakim olacak.