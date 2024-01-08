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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, ders yapılacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde soğuk ve kar yağışının etkili olacağı bir haftaya girildiğini duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Yarın okullar tatil mi?" Sorusunu akıllara getirdi. Valilikler kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyururken, 9 Ocak hava durumu için gözler MGM'ye çevrildi. İşte 9 Ocak Salı günü yarın okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:05
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        Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. AKOM'dan, İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği yönünde kritik bir uyarı geldi. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler gözü, okulların tatil edilmesine ilişkin, valilikler tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 9 Ocak Salı okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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        AKOM'DAN UYARI!

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren 8 -10 derece düşmesi bekleniyor.

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        YARIN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        Ankara haftaya yağışla başladı ve yarın da aynı şekilde kentte yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.

        İzmir de kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek kentlerden. 9 Ocak günü, yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek.

        İstanbul'da 8 Ocak'ta başlayan yağışlar 10 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak yarın sıcaklıklar düşecek ve gün içerisinde kentte 4 ile 6 derece arası sıcaklıklar hakim olacak.

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        9 OCAK YARIN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etkisine giriyor. Bu hafta genel olarak yağışlı olsa da yer yer kar yağışı da kendini gösterecek.

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        İSTANBUL'DA BUGÜN (8 OCAK) HAVA NASIL?

        İstanbul bugün yağışlı bir güne uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen vakti etkisini kaybederek; akşam saatlerinde yerini bulutlu ancak yağışsız havaya bırakacak. Sıcaklıklar 5 ila 13 derece arasında değişecek.

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Yarın yani 9 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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