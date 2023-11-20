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METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

1500 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR

AA'da yer alan habere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.