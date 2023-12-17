Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kuvvetli KAR UYARISI geldi! 18 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı geldi! Meteoroloji'den yurdun birçok bölgesi için bugün yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle bulunduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 17.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:33 facebook

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Okullar yarın tatil mi? Bugün yani 17 Aralık Pazar günü Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Özellikle bugün için yağış uyarısı yapılan illerde yarın okula gidecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık Pazartesi günü için sadece Hakkari ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor. Dolayısıyla yarın için bugün kar yağışı görülen illerde herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.