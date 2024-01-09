Yarın okullar tatil mi? Yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, kar yağışı beklenen illerde yarın yani 10 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

2 Şurada Paylaş!









YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın 30'dan fazla ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle Vallikler ve Milli Eğitim müdürlüklerinden yarınla ilgili kar tatili haberi gelmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi hiçbir il ve ilçeden resmi bir açıklama gelmedi. Tatille ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.