Yarın okullar tatil mi oldu? 19 Ekim 2023 perşembe yarın okul var mı, milli yasta okullar tatil edilir mi?

Yarın okullar tatil mi oldu? 19 Ekim 2023 perşembe yarın okul var mı, milli yasta okullar tatil edilir mi?

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder. Ulusal yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.