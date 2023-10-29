Yarın okullar tatil mi oldu ve ders var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika 30 Ekim 2023 okullar tatil açıklaması

Yarın okullar tatil mi oldu ve ders var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika 30 Ekim 2023 okullar tatil açıklaması

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Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Türkiye genelinde büyük bir coşku içinde kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından yarın okul var mı sorusunu beraberinde getirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi oldu, ders var mı?" İşte 30 Ekim Pazartesi okulların durumu...