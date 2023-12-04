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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı? 5 Aralık 2023 okullar kar tatili oldu mu?

        Öğrencilerin merak ettiği soru: 5 Aralık 2023 yarın okullar tatil mi?

        Yurt genelinde soğuk, yağmur ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Yurdun batı kesiminde kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer fırtınaya varan sağanak yağışlar görülürken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkisini hissettiriyor. Bu noktada, veliler ve öğrenciler tarafından da "Yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda hava durumunun yüz yüze eğitim öğretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çeşitli illerde tatil kararı alınmıştı. İşte, okullarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:18
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        Yarın okullar tatil mi? Aralık ayı itibarı ile soğuk ve yağışlı hava da şiddetini artırmaya başladı. Yurdun batı kesiminde yağmur ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Bu noktada, "Yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 okullarda son durum...

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        5 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.

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        BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre, yurdun batı kesiminde hafta boyunca sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Yağışların salı günü etkisini kaybetmesi; ancak diğer günlerde devam etmesi bekleniyor.

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        YURDUN DOĞUSUNDA "KAR" BEKLENTİSİ

        Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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