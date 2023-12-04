Yarın okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı? 5 Aralık 2023 okullar kar tatili oldu mu?

Yarın okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı? 5 Aralık 2023 okullar kar tatili oldu mu?

1 Şurada Paylaş!









Yarın okullar tatil mi? Aralık ayı itibarı ile soğuk ve yağışlı hava da şiddetini artırmaya başladı. Yurdun batı kesiminde yağmur ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Bu noktada, "Yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 okullarda son durum...