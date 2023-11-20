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        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi, son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? 21 Kasım 2023 okullar tatil oldu mu?

        Öğrenciler dikkat! 21 Kasım 2023 yarın okullar tatil edildi mi?

        Kasım ayının sonlarına gelinirken Türkiye genelinde soğuk ve karlı hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler ve velileri, 21 Kasım 2023 Salı gününe ilişkin Valilikler tarafından kar tatili açıklaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Zira 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yurt genelinde çeşitli illerde okullara 1 günlük ara verildi. Bu gelişmenin ardından "21 Kasım 2023 yarın okullar tatil edildi mi?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, 21 Kasım'da okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:23
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        Yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi günü çeşitli illerde okulların bir günlük tatil edilmesinin ardından bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. Soğuk, yağışlı ve karlı hava dalgasının etkisini göstermeye başlamasının olumsuz etkilediği yerlerden birisi yüz yüze ve taşımalı eğitim oldu. Pazartesi günü aralarında İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ın bulunduğu çeşitli il ve ilçelerde okullara 1 günlük ara verildi. Peki, 21 Kasım 2023 yarın okullar tatil olacak mı, Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte 21 Kasım'da okulların tatili durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri

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        21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

        20 Kasım tarihinde, İstanbul'un Şile ilçesinde, Batman kent merkezinde, Bingöl'ün 5 ilçesinde , Amasra'da, Bolu'da ve Zonguldak'ta 20 Kasım tarihinde okullar 1 günlük eğitime ara verdi. Öğrenciler yarın için kar tatili haberi olup olmadığını araştırmaya başladı.

        21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

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        METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

        1500 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR

        AA'da yer alan habere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.

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        YARIN ÖĞLEYE KADAR SÜRECEK

        Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

        BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI

        Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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