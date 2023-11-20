Yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi günü çeşitli illerde okulların bir günlük tatil edilmesinin ardından bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. Soğuk, yağışlı ve karlı hava dalgasının etkisini göstermeye başlamasının olumsuz etkilediği yerlerden birisi yüz yüze ve taşımalı eğitim oldu. Pazartesi günü aralarında İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ın bulunduğu çeşitli il ve ilçelerde okullara 1 günlük ara verildi. Peki, 21 Kasım 2023 yarın okullar tatil olacak mı, Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte 21 Kasım'da okulların tatili durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri

21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Kasım tarihinde, İstanbul'un Şile ilçesinde, Batman kent merkezinde, Bingöl'ün 5 ilçesinde , Amasra'da, Bolu'da ve Zonguldak'ta 20 Kasım tarihinde okullar 1 günlük eğitime ara verdi. Öğrenciler yarın için kar tatili haberi olup olmadığını araştırmaya başladı.

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METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

1500 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR

AA'da yer alan habere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.