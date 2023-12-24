Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması ile 25 Aralık 2023 İstanbul'da okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili ilan edildi? Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve soğuk hava açıklamaları sonrasında okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, yarın hangi illerde kar tatili ilan edildi?" sorularının yanıtı ile kar tatili olan iller listesi... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:21 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalmıştı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "25 Aralık Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 25 Aralık Pazartesi okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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25 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Diğer yandan Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

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PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK? Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

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