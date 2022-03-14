BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime 14 Mart Pazartesi günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan kamuda görevli engelli ve hamilelerin de aynı gün izinli sayılacağı bildirildi.

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası Tuzluca ilçe merkezi ve köyleri ile kent merkezine bağlı bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kaç gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini kent merkezinde de gösterdi. Yağan kar yağışı sonrası Iğdır’da bugün bazı yerlerde eğime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.

MARDİN

Mardin’de etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Savur, Yeşilli, Mazıdağı, Derik ve Ömerli ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.