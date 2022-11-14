BİM aktüel ürünler listesinde hangi fırsatların yer aldığı merak konusu oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da onlarca ürün alıcıyla buluşmayı bekliyor. İşte "BİM'de bu Salı neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorularının yanıtları...