BİM'e spor malzemeleri geliyor! İşte 13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler indirim listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. BİM'de bu hafta oyuncaklardan oyun çeşitlerine, tekstil ürünlerinden terlik çeşitlerine kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan spor malzemeleri dikkat çekti. İşte 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda spor ürünleri indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. BİM kataloğunda Cuma günü satışa çıkacak olan kemerli masaj aleti, multi stepper, boks torbası ve karın kası sistemi dikkat çekti. İşte 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler indirimli fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Yarım Fermuar Polar Üst 149,00 TL
Spor Çanta 125,00 TL
Tüllü Tayt 105,00 TL
Çocuk Sweatshirt 89,00 TL
Çocuk Spor Ayakkabı 199,00 TL
Multi Stepper 999,00 TL
Kemerli Masaj Aleti 449,00 TL
Pilates Topu 119,00 TL
Boks Torbası 229,00 TL
Tekli Arabalar 49,50 TL
Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti 299,00 TL
Son Kale Oyunu 119,00 TL
17 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bebek Bezi Fırsat Paketi 239,00 TL
Bulaşık Makinesi Tableti 350,00 TL
Toz Deterjan 209,00 TL
Tuvalet Kağıdı 38,00 TL
Tonik 75,00 TL
Maskara 49,50 TL
El ve Vücut Kremi 59,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 109,00 TL
Evlik Dana Sucuk 109,00 TL
Lor Peyniri 36,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 205,00 TL