Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat 2025 Cuma Samsun'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Samsun'da okul var mı?

        Yurt genelinde yaşanan soğuk hava dalgası bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Samsun'da okul var mı, ders yapılacak mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Şubat 2025 Cuma Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda öğrenci ve veliler, 7 Şubat 2025 Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilikten açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Konuya ilişkin beklenen son dakika açıklaması Samsun Valiliğinden geldi. Peki, "Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 7 Şubat 2025 Cuma Samsun'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Samsun'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

        2

        7 ŞUBAT SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Samsun'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

        3

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre sabah saatlerinde kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olabileceğinden dolayı il genelindeki resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve anaokulu-kreşlerde çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        4

        SAMSUN HAVA DURUMU

        Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 m ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının; Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        5

        RÜZGAR: Kuzey ve kuzey batı yönlerinden orta, kıyılarda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 07.02.2025 Cuma günü; Kastamonu, Sinop ve Samsun’un kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"