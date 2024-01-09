Haberler Gündem Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?

Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı? Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde kar yağışı etkisini artırırken, Tekirdağ'da yaşayanlar, "Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte kar tatiline ilişkin Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 23:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:59 facebook

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Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler birçok ilde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 Ocak Çarşamba günü olumsuz hava şartları ve kar yağışının beklendiği Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.