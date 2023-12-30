Haberler Gündem Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü yani yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Bilindiği üzere yarın 2024 yılbaşı kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü otobüs, metrobüs, metro ve marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:43 facebook

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Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Bilindiği üzere yarın 2023 yılının son günü ve aynı zamanda 2024 yılbaşı... Yarın kutlama için plan yapacaklar merakla, otobüs, metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

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31 ARALIK YARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ? Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma araçları normal günlerdeki gibi ücretli olacak. Ancak yarın toplu taşıma saatleri yılbaşına özel olarak uzatılacak.