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        Haberler Gündem Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

        Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

        31 Aralık Pazar günü yani yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Bilindiği üzere yarın 2024 yılbaşı kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü otobüs, metrobüs, metro ve marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:43
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        Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Bilindiği üzere yarın 2023 yılının son günü ve aynı zamanda 2024 yılbaşı... Yarın kutlama için plan yapacaklar merakla, otobüs, metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 31 Aralık Pazar günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

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        31 ARALIK YARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

        Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma araçları normal günlerdeki gibi ücretli olacak. Ancak yarın toplu taşıma saatleri yılbaşına özel olarak uzatılacak.

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        YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?

        Yapılan açıklamaya göre “31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.”

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        T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı. "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

        ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?

        Ankara'da da Metro ve ANKARAY gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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