Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran 2024 YKS günü toplu taşıma bedava mı?
YKS günü toplu taşıma tarifesi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan adaylar YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda adaylar ve yakınları "Yarın YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyonu aşkın aday katılacak. Daha önceki sınavlarda toplu taşımların ücretiz olması sebebiyle bu yılki tarife araştırılmaya başlandı. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran 2024 yarın İETT, metro, metrobüs bedava mı olacak? İşte, ayrıntılar...
8-9 HAZİRAN 2024 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
İETT'ten yapılan açıklamada "8-9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü, belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir." ifadelerine yer verildi.
YKS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
8-9 Haziran YKS günü Ankara'nın toplu taşıma tarifesi henüz açıklanmadı. Toplu ulaşımın ücretsiz olması halinde haberimiz güncellenecek.