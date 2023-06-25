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Arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi?

Türkiye, bir Kurban Bayramı'nı daha büyük bir mutlulukla karşılamak üzere. 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan bayram öncesi devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar için; 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Pazartesi ve arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi ve saat kaça kadar çalışıyor?

    Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kala Arefe Günü ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu tarihlerde noterde işi olan vatandaşlar; Arefe Günü noterlerin açık olup olmadığına dair aramalar yapıyor. İşte, Kurban Bayramı Arefe Günü noterlerin durumuna ilişkin bilinmesi gerekenler...
  • Pazartesi ve arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi ve saat kaça kadar çalışıyor?

    AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

    Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayram tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.
  • Pazartesi ve arefe günü noterler açık mı kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü noterler açık mı, tatil mi ve saat kaça kadar çalışıyor?

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

    Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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