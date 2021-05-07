"Yarına Kalk Yeter" yayında

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Şort grubunun "Yarına Kalk Yeter" adlı şarkısı, karşısındaki kişiye birlikte olduklarında geleceğe bakış açılarının pozitif olacağını ve yarınların her zaman dün ve bugünden daha umut dolu olması gerektiğini anlatıyor.

Sözleri bakımından slow parçalara benziyor olsa da vermek istediği mesaj olumlu olduğundan kronolojik olarak durağan başlayıp, sonunda hareketlenmesi şarkının ana teması olarak dikkat çekiyor.

"Yarına Kalk Yeter", prodüksiyon aşamasında hem sözlere hem de mesaja uyum sağlamak adına dark, kapalı soundların yanında umut verebilecek ve renkli soundlarla da harmanlandı.