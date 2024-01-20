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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

        Edirne'de yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

        Edirne'de, şehir içinde bahis karşılığı yarış yapan motosiklet sürücülerine 69 bin 460 lira cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 02:04
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        Yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza
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        Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosiklet sürücülerini tespit etti.

        Polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan motosiklet sürücüleri, kovalamaca sonucu bir akaryakıt istasyonunun girişinde yakalandı.

        Polis ekipleri tarafından 6 motosiklet sürücüsüne ilgili maddelerden toplam 69 bin 460 lira ceza kesildi.

        Çekiciyle olay yerinden kaldırılan 6 motosiklet trafikten men edildi. Sürücülerin çekicideki motosikletleriyle öz çekim yaptığı görüldü.

        Motosiklet sürücüsü Ö.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahis karşılığı yarış yaptıklarını söyledi.

        Yarış yaparken polis ekiplerine yakalandıklarını belirten Ö.K, "Para karşılığı yarış odu. Arkadaşımız yendi 5 bin lirasına. 6 kişi ceza yedik, ben 16 bin 500 lira ceza yedim." dedi.

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