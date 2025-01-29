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        Haberler Bilgi Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları sürüyor mu, kimler katılabilir, ev sahibi kiracı desteği ne kadar, ödeme planı nasıl?

        Yarısı Bizden Kampanyası hibe desteği ve ödeme planı nasıl? Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı

        İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Kampanya kapsamında hak sahiplerine ve kiracılara belirli tutarlarda destek sağlanırken, katılım için herhangi bir koşul bulunmuyor. Yeni inşa edilecek binaların ruhsat almasının ardından, vatandaşlar ödemelere 24 ay sonra başlayacak ve bu ödemeler 10 yıla kadar vadelendirilecek. İşte, Yarısı Bizden kampanyasının tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:59
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        'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'daki riskli ve eski yapıların yenilenmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, ev sahiplerine 700 bin TL'ye kadar hibe desteği verilirken, kiracılara ise 100 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor. İşte, 'Yarısı Bizden' kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar…

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        "YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 611 MİLYAR TL AYIRDIK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu söyledi.

        Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e - 5’e katlamak isteriz'' şeklinde konuştu.

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        YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

        'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.

        Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.

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        BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

        Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

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        HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

        Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

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        YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

        Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

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        KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK

        Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

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        KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

        Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

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        YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

        İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.

        YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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