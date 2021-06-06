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Yarışmaya rekor başvuru yapıldı

Liseler arası müzik yarışmasına rekor sayıda başvuru gerçekleştirildi. Yarışmaya 1700 performans için başvuruda bulunuldu

Yarışmaya rekor başvuru yapıldı
Rekor başvuru
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HABERTURK.COM

'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu'' ödülüne sahip, bu sene on-line olarak düzenlenen 'İpana 23'üncü Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması'na rekor sayıda başvuru geldi. 81 ilden her liseye açık olan yarışma, bu sene 1700 performansla rekor kırdı.

55 şehirden 1700 video performansın başvurduğu yarışmada, başvuruların bitmesinin hemen ardından, performansları değerlendirmek için ön jüri üyeleri yoğun çalışmalara başladı. Finalistlerin açıklanmasına sayılı günler kala binlerce performansı değerlendirmeye başlayan ve dev isimlerden oluşan ön jüri üyeleri; yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, ülkemizin en önemli müzisyenlerinden Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut "Türkiye'nin her şehrinden başvuran, gencecik arkadaşlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz. Yarışmanın kuralı gereği 120 finalist açıklayacağız belki ama hepsi bizim birincimiz oldular bile'' dedi.

10 Haziran'a kadar sürecek jüri değerlendirmesi sonrası belirlenecek 120 finalist ise 14 Haziran'da açıklanacak. 14 - 25 Haziran tarihleri arasında belirlenen 120 video performansın final oylamaları ve jüri değerlendirmesi yapılacak. Kazananlar ise canlı yayınla 27 Haziran'da açıklanacak.

Video performansları BANABAK mobil uygulamasından izlenebilir ve oylanabilir. BANABAK mobil uygulamasında yapılacak olan oylama ile 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı ayrıca jürinin belirleyeceği 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı toplamda 120 performans videosu finalde yarışacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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