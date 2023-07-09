Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Pendik'te yarıştığı öne sürülen 2 otomobil kazaya neden oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Pendik'te yarıştığı ileri sürülen 2 araç faciaya yol açtı. Olayda otomobillerden biri aynı yönde ilerleyen bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 09:59
        Yarıştığı öne sürülen araçlar ölüme yol açtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pendik Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

        Kaza saat 07.00 sıralarında Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Yarıştığı öne sürülen otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile bir başka otomobilin sürücüsü Doğukan T. kazaya neden oldu. Doğukan T.'nin kullandığı otomobilin sürücüsü aynı yönde ilerleyen Zeki Aktaş (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        REKLAM

        Kazanın etkisiyle Aktaş'ın kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından Sürücü Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Zeki Aktaş'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Yaralı eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailenin haberi alan yakınları olay yerine geldi. Kazaya neden oldukları öne sürülen sürücüler Mehmet Y. ve Doğukan T. gözaltına alındı. Sürücü Doğukan T.'nin 0.90 promil alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeki Aktaş'ın, eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıkları ve evlerine geri dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü