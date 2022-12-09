15 tatil için geri sayım başladı. Ara tatilin başlamasına sayı günler kala karne heyecanı yaşayan öğrenciler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmasının ardından, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile ara tatil ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...