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Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile Sömestir (15 tatil) hangi tarihte başlayacak?

Ocak ayının yaklaşması ile yarıyıl tarihleri gündeme geldi. Tatil planı yapan öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren yarıyıl tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanması ile netlik kazandı. İşte öğrencilerin merakla beklediği 2022-2023 15 tatil (Sömestir) tarihleri...

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  • Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?

    15 tatil için geri sayım başladı. Ara tatilin başlamasına sayı günler kala karne heyecanı yaşayan öğrenciler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmasının ardından, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile ara tatil ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...
  • Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?

    YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN HANGİ TARİHTE? 

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler 20 Ocak 2023 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 15 gün sürecek olan sömestr tatili başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

     
  • Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

     
  • Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

     

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

     
  • Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil ne zaman başlıyor?

    Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

     

    Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

     

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