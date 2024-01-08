Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?

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Ocak ayını ikinci haftasına girilmesiyle beraber yarıyıl tatili araştırması sıklaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şubat tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sömestr tatili tarihi MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İşte, 1. dönemin sona ereceği gün...