Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatili ya da diğer adıyla 15 tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatili ile uzun süre dinlenebilecekler. MEB'in yayınladığı 2023-2024 takvimi ile yarıyıl tatili detayları belli oldu. İşte, "Şubat tatili (sömestr) ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtları...
Ocak ayını ikinci haftasına girilmesiyle beraber yarıyıl tatili araştırması sıklaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şubat tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sömestr tatili tarihi MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İşte, 1. dönemin sona ereceği gün...
YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.