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        Haberler Gündem Yarıyıl tatili uzadı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil sömestrin bitmesine kaç gün kaldı?

        Yarıyıl tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman açılacak?

        Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Okullarda ilk dönemin 19 Ocak Cuma günü tamamlanmasıyla gözler ikinci dönem başlangıç tarihine çevrildi. Bir yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrasında "İkinci dönem okullar açılacak mı?" sorusu gündeme gelirken bir yandan da araştırmalar devam ediyor. İşte okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:03
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        Okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar sürüyor. İkinci dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem okullar açılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili güncel açıklamalar ve MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih hakkında güncel bilgiler...

        2

        YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

        Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.

        3

        OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

        Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.

        Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.

        4

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        5

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

        6

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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