YAŞ kararlarının şifreleri: Atamalara Bakan Güler damgası Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla atama, terfi ve emekliye sevk kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki bir yıl boyunca komuta kademesi belirlendi. İki orgeneral emekliye sevk edilirken, tek sürpriz karar 3. Ordu Komutanlığı için geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir, YAŞ kararlarının şifrelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), atama, terfi ve emekliye sevk kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki bir yıl boyunca komuta kademesini, kadro durumunu ve birlik statülerini belirledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu görevini sürdürecek.

YAŞ’ın perde arkası gelişmeleri ve kararların şifreleri şöyle:

REKLAM

GENERAL SAYISI 20 ARTTI

30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

General ve amirallerde 20 kişilik kadro açılmış oldu. Bazı birliklerde hala boş kadrolar bulunuyor. Ancak TSK’nın yeniden yapılandırılması ve kompakt hale getirilmesi maksadıyla general ve amiral kadrolarının kısa ve orta vadede düşürülmesi amaçlanıyor. Bazı birlikler kapatılıyor, bazı yeni birlikler ihdas ediliyor. Bu nedenle ihtiyaçlar doğrultusunda general kadrolarına atamalar yapılabiliyor.

TSK’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Nihai hedef Türk Silahlı Kuvvetleri’ni mümkün olduğu ölçüde profesyonel, mobil ve kompakt bir yapıya dönüştürmek. Bu amaçla mobilizasyon artırılırken, birlikler küçültülüyor. Suriye Irak’ta devam eden terörle mücadele harekâtları bu yeni yapılandırmayı ve atamaları kısıtlayabiliyor. Terörle mücadele bölgesine sahayı bilen, terörle mücadelede tecrübeli isimler atanıyor. Görev süresini tamamlayanlar ise karargahta görev almak zorunda kalıyor.

REKLAM

3. ORDU DIŞINDA SÜRPRİZ YOK

İki general yaş haddi nedeniyle, 24 general-amiral ise normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle, 18 general-amiral normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci’nin kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesi YAŞ’ın en büyük sürprizi olarak değerlendirildi.

Türkgenci’nin emekliye sevk edilmesinde 3. Ordu Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı olarak görevini sürdüren 15 Temmuz kahramanlarından Gazi Tümgeneral Piyade Albay Davut Alâ'nın etkili olduğu ifade edildi.

YAŞ’ta çok büyük sürprizler yaşanmadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in atama ve terfilere doğal olarak damgasını vurduğu belirtildi. YAŞ, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in çalışmaları ve planlamaları doğrultusunda ilerledi.

MANEVRA ALANI DAR

YAŞ’ta çok sayıda emeklilik olduğuna dair yorumlara yönelik, “Kadro dar; manevra kabiliyeti çok az. O kadar esneklik yok” değerlendirmeleri yapıldı. Emekliye sevk ve atamalarda Avrasya-Atlantik dengesi yorumları için de “Hiç ilgisi yok. Tamamen ihtiyaçlar ve eldeki imkânlar ve kadro ölçüsünde atamalar yapıldı. Olağanüstülük yok” deniliyor. Atamaların Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in planladığı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yapıldığı vurgulandı.