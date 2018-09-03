İhracat
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Yaş meyve sebze sektörü tanıtım atağa kalktı

Yaş meyve sebze sektörü tanıtım atağına kalktı

Türkiye'nin katma değerli ihracat yapan sektörlerinin başında gelen ve 2023 için 14 milyar dolar ihracat hedefleyen yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü, yaz döneminin sona ermesi ve fuar sezonunun açılmasıyla birlikte dört ülkeyi kapsayan tanıtım atağına kalktı

03.09.2018 - 12:30 | Güncelleme: AA

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği; Hong Kong, Rusya, Fransa ve Çin'de düzenlenecek dört gıda fuarına katılarak Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerini tanıtmaya ve bu pazarlardaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin katılacağı ilk fuarın, 5-7 Eylül tarihleri arasında Hong Kong'da düzenlenecek olan Asia Fruit Logistica Fuarı olacağını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ürünlerinin sergilendiği fuarın, özellikle Çin ve Uzakdoğu pazarına girmek isteyen Türk yaş meyve sebze ihracatçıları için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Taze meyve sebze ihracatçılarının ikinci durağının ise 17-20 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenecek olan Worldfood Moscow Fuarı olacağını ifade eden Uçak, "Türk yaş meyve sebze sektörünün en güçlü olduğu ihraç pazarı konumundaki Rusya'da düzenlenecek bu fuarda da Türk yaş meyve sebze ürünleri görücüye çıkacak. Uçak krizi öncesinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız Rusya pazarında ilk aşamada hedefimiz 1 milyar doları geçmek, orta vadede ise 2 milyar dolara ulaşmak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos’ta açıklanan '100 Günlük İcraat' programında hedef ve öncelikli pazara giriş stratejileri hazırlanmasına yer verildiğini anlatan Uçak, şöyle devam etti: 

"Rusya, Çin, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkanlarının arttırılması için Ticaret Bakanlığımız bu ülkelere yönelik 2019-2021 dönemlerini kapsayan Ticaret Eylem Planlarını hayata geçirme kararı aldı. Bizim fuar katılımlarımızda bu planların birer parçası olacak.

"MEYVE SEBZE MAMULLERİ DE İKİ FUARDA SERGİLENECEK"

Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin lider konumda olduğunun altını çizen Birlik Başkanı Uçak, 21-25 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük ve prestijli gıda fuarlarından SIAL Paris Fuarı'nda Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların ve market zincirlerinin satın alma yetkililerinin beğenisine sunacakları bilgisini verdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2018 yılında katılacağı son fuar ise 13-15 Kasım tarihleri arasında Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek olan FHC China Fuarı olacak. Bu fuarda Türkiye'de üretilen meyve sebze mamulleri tanıtılacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da yaş meyve sebze sektörünün Rusya pazarında güçlü konumda olduğunu, Uzak Doğu pazarında ise konumunu güçlendirmek istediğini o nedenle Hong Kong ve Rusya'da iki fuara katılmayı tercih ettiklerini söyledi.

Meyve sebze mamulleri alanında Çin ve Fransa'daki fuarlarla 2023 ihracat hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Uçak, "Yaş meyve sebze sektörü ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin gerçekleştirdikleri ihracatın yüzde 100'e yakını ülkemizde kalan katma değeri yüksek sektörler. Bu sektörlerimizin ihracatını arttırmak ve 2023 yılı için 14 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz. 2019 yılında da hedef pazarlardaki fuarlara katılacağız ve Türk ürünlerini tanıtacağız" diye konuştu.

Türkiye, 2012 yılında Çin'e 1.6 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç ederken, 2017 yılı sonunda Çin'e meyve sebze mamulleri ihracatı 16 milyon dolara yükseldi. Fransa'ya meyve sebze mamulleri ihracatı ise 2017 yılı sonunda 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin Rusya'ya yaş meyve sebze ürünleri ihracatı 2014 yılında 938 milyon dolar ile zirveyi gördü.

İki ülke arasında yaşanan uçak krizi sonrasında 2016 yılında 331 milyon dolara düşen ihracat, 2017 yılında 638 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatındaki kısa vadeli hedefi ise 1 milyar doları geçmek. Hong Kong'a 2012 yılında 1.5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç eden Türkiye, 2017 yılı sonunda 9.2 milyon dolara ulaştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.