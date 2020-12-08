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Türkiye'nin 2 milyar 325 milyon 821 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yaptığı ocak-kasım döneminde ülke ekonomisine 537 milyon 813 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Mersin, 11 ayda en fazla ihracat yapan kent oldu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-kasım dönemi yaş sebze meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yaklaşık yüzde 8, değer bakımından yüzde 22 arttı.

Geçen sene 11 ayda 1 milyar 909 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçen yaş meyve sebze ihracatının tutarı, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 325 milyon 821 bin dolara yükseldi.

Dış satımın yaklaşık yüzde 48'i Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 31'i Avrupa Birliği'ne, yüzde 12'si de Orta Doğu'ya gerçekleştirildi.

RUSYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye yaş sebze meyve ihracatının lokomotif pazarı Rusya Federasyonu, 778 milyon 297 bin dolarla ocak-kasım döneminde en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu.

Rusya'yı 233 milyon 710 bin dolarla Almanya, 175 milyon 121 bin dolarla Irak, 151 milyon 460 bin dolarla Ukrayna, 148 milyon 50 bin dolarla Romanya izledi.

İHRACAT ŞAMPİYONU MERSİN'İ ANTALYA VE HATAY TAKİP ETTİ

Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Mersin'in ihracatı bu dönemde yıllık olarak miktar bazında yüzde 13, değer bazında yüzde 23 yükseldi.

Mersin, yılın 11 ayında 537 milyon 813 bin dolarlık dış satımla en fazla döviz girdisi sağlayan iller arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında lider ​​​​​​​Mersin'i, Antalya, Hatay, İzmir ve Trabzon takip etti.

Yayınlayan : Hülya Gündüzalp