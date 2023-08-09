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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasa dışı bahis paralarını çekiyorlardı!

        Yasa dışı bahis paralarını çekiyorlardı!

        İstanbul Güngören'de bir alışveriş merkezindeki ATM'lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları, bahis şebekesinin liderlerine ulaştırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarla suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:56
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        Yasa dışı bahis paralarını çekiyorlardı!
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        İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM'lerden QR kodla para çeken 3 kişiyi şüphelenerek izlemeye aldı.

        PARAYI, ŞEBEKEYE TESLİM EDECEKLERDİ

        DHA'da yer alan habere göre ekipler çalışmalarının devamında şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları çekip, bahis şebekesine teslim ettiklerini tespit etti.

        3 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        Ekipler, şüphelileri izlemeye devam etti. 3 kişi, pazartesi günü yine para çektikleri sırada suçüstü yakalandı.

        211 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin üst aramasında 7 cep telefonu, 6 sim kart ile 211 bin 380 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

        Üç şüpheli adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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