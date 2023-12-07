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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasa dışı bahise 17 gözalt

        Yasa dışı bahise 6 ilde 17 gözaltı

        Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka dekontu ve materyal ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:46
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        Yasa dışı bahise 17 gözaltı
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Adreslerde, çok sayıda cep telefonu, banka dekontu ve materyal ele geçirildi.

        Öte yandan, adresinde bulunamayan 8 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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