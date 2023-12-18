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        Haberler Gündem Yasa dışı yakalandı, vatandaşa dağıtıldı

        Yasa dışı yakalandı, vatandaşa dağıtıldı

        İstanbul'da kayıt dışı avlanıldığı tespit edilerek el konulan 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesince vatandaşlara dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:04
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        Yasa dışı yakalandı, vatandaşa dağıtıldı
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        Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kayıt dışı avlandığı belirlenen ve el konulan 3 ton balığın dağıtımı Gaziosmanpaşa Meydanında gerçekleştirildi.

        Vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu dağıtıma, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, yaklaşık bir aydır ilçede her hafta bir mahallede balık dağıtımı yaptıklarını, vatandaşlara taze balık ikramında bulunduklarını belirtti.

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        Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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