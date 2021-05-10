Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenirken gümrüklerde ele geçirilen 12 makak maymunu 4 dikenli ejder ve 3 yılan koruma altına alındı.

Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi
AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymun yavrusu ve İstanbul'da ele geçirilen 4 dikenli ejder ile 3 yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı ve İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koruma altına alınan hayvanlarla yakından ilgilendi, bir kısmını meyveyle besledi.

Şahin, gazetecilere, maymunlar için hem yazlık hem de kışlık barınma yerlerinin olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu anlamda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne çok güvendiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Herkesin emaneti bizde olunca da büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor ve bize geliyor. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor."

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de gelen hayvanların bir süre karantinada kalacaklarını ifade etti.

Hayvanlara gerekli müdahalenin yapıldığını belirten Özsöyler, "Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız. Ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME