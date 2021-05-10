Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi

AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymun yavrusu ve İstanbul'da ele geçirilen 4 dikenli ejder ile 3 yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı ve İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koruma altına alınan hayvanlarla yakından ilgilendi, bir kısmını meyveyle besledi.

Şahin, gazetecilere, maymunlar için hem yazlık hem de kışlık barınma yerlerinin olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu anlamda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne çok güvendiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Herkesin emaneti bizde olunca da büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor ve bize geliyor. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor."

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de gelen hayvanların bir süre karantinada kalacaklarını ifade etti.

Hayvanlara gerekli müdahalenin yapıldığını belirten Özsöyler, "Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız. Ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız." dedi.