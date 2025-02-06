Yasadışı transfer soruşturması: 17 gözaltı

Antalya'da 2 yıl önce, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler A.K.'ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.

YASA DIŞI PARA TRANSFERİNDEN YÜZDE 5 KOMİSYON ALMIŞLAR

Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi. Ekipler para transferinin 'Hawala' adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu sisteme göre şüphelilerin şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 komisyon aldığı belirlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonrası 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2'si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.