Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi - İSTANBUL

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.Kartaltepe Mahallesi Gönül Sokak üzerindeki kepenkleri kapalı olan kıraathanede bulunan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.İş yeri İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR