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Türkiye'yi sarsan yasak aşk cinayeti, 6 Ocak 2018’de yaşanmıştı. İşadamı Mustafa Özbelen eşi T.Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği ortağı Ali Özdemir’i öldürmüş, cesedini de kayınpederi ile birlikte ormanlık alana atmıştı. Mustafa Özbelen olaydan yaklaşık bir hafta sonra savcılığa giderek teslim olmuş ve olayı itiraf etmişti. İtirafın ardından Özbelen ile birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S., gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan zanlılardan cinayeti işlediğini itiraf eden Özbelen ile cesedin ormanlık alana atılmasına yardım ettiği iddia edilen kayınbabası A.S. tutuklanmıştı.
DAVA BİR YIL SONRA BAŞLADI
İHA'da yer alan habere göre Muğla’da cezaevinde bulunan Özbelen ile kayınpederi A.S. 2 Ocak tarihinde Bodrum Adliyesi'ne getirilmiş dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Davaya Mustafa Özbelen, A.S., K.S., F.S., İ.A., avukatları, Ali Özdemir’in yakınları ile basın mensupları katılmış ve mahkeme 3 gün sürmüştü. Mahkeme sonucunda dava karara bağlanmak üzere 8 Şubat tarihine ertelenmişti.
Sanık Mustafa Özbelen (ortada),eşi T.Ö. ve öldürülen Ali Özdemir (sağda).
CEZA, MÜEBBETTEN 20 YILA İNDİ
Ortağı Ali Özdemir’i öldüren katil zanlısı Özbelen hakkında, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme suçundan eylemine uyan TCK’nın 82/1- a-e maddeleri uyarınca ağırlaştırışmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suçu haksız tahrik adında işlemesi nedeniyle TCK’nın 29/1’inci maddesinin tatbiki ile sanığın, taktiren 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca Mustafa Özbelen'in cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek ceza 20 yıla çıkarıldı.
KAYINBABAYA 3 YIL 4 AY HAPİS
Cinayet günü damadı Özbelen'in yanına gelen kayınpederi A.S.’nin ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan TCK’nın 28/1 maddesi uyarınca taktiren ve teşdiden 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Diğer sanık F.S. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu sebebi ile hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, F.S. bakımından hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Öte yandan dava içerisinde sanık Özbelen'i yönlendirdiği iddia edilen J.D. hakkında verilen 5 ay hapis kararı ertelendi.
"KARAR ADALETLİ DEĞİL"
Maktul Ali Özdemir’in aile avukatı Göray Karadut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yargıtay uygulamalarına uygun bir karar verildi. Ama bizim bu davadaki iddiamız ve olması gereken, uygulanması gereken hukuku düşündüğümüzde bunun yanlış ve adaletli olmadığını düşünüyorum. Bizim davamızda mahkeme tasarlayarak öldürmeden ceza verdi. Ali uyurken kendisini savunamaz durumda olduğu için oradan da ağırlaştırılmış bir müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bunda haksız tahrik göz önünde tutularak ve haksız tahrik altında cinayetin işlendiği düşünülerek 22 yıl ceza verildi. Tekrar mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak bir indirim daha yapıldı ve 18 yıl 4 ay ceza verildi. Ayrıca ruhsatsız silahtan da ceza verildi ve toplamda 20 yıl ceza alındı”.
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