Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yasak aşk iddiasıyla çıkan kavgada ölen Çağrı, toprağa verildi

Afyonkarahisar'da karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsmet D.ile yaşanan tartışma sırasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Çağrı Kandemir toprağa verildi. Arbede sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören İsmet D. ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi

Yasak aşk iddiasıyla çıkan kavgada ölen Çağrı, toprağa verildi
DHA

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İsmet D., (25) iddiaya göre dün akşam, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir ile beldedeki bağ evi yolunda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D. aracından aldığı av tüfeğini alarak Kandemir´e doğrulttu. Bu sırada ikili arasında yaşanan arbede sırasında av tüfeğinin ateş alması sonucu Çağrı Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir´i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesi´ne götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çağrı Kandemir´in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sülümenli beldesine getirilen Kandemir'in cenazesi, burada bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Olay sırasında yaralanan ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tedaviye alınan İsmet D. ise, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. İsmet D.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Kurbanlık fiyatları! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kilo fiyatı
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü
GÜNDEMZonguldak'ta tersanede yangın!
Adalet Bakanlığı'ndan, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması
SON DAKİKA! Korkunç işkence! Aynı bölgede ikinci kez... - Haberler
GÜNDEMBir kedi daha işkence edilerek öldürüldü!
Okullar ne zaman kapanacak 2021? MEB açıkladı: Okullar ne zaman tatil olacak? İşte yaz tatili tarihi...
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak 2021?
Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor 2021? Gözler hükümette: Kademeli normalleşme bitecek mi, yasaklar kalkıy
GÜNDEMKademeli normalleşme ne zaman bitiyor 2021?
Eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMEşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı var mı? Yasaklar...
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün?
MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildi
Emekli generallere FETÖ'den hapis cezası
GÜNDEMEmekli generallere FETÖ'den hapis cezası