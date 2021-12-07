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Yasak ava 640 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken denetimlerde 68 bin 954 lira idari para cezası, 571 bin 190 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 lira ceza kesildi

Yasak ava 640 bin lira ceza kesildi
Yasak ava 640 bin lira ceza!
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İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.

Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu.

İHA'nın haberine göre; 68 bin 954 TL idari para cezası, 571 bin 190 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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