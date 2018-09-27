Yasak Elma 16. yeni bölümüyle Fox TV'de seyircinin karşısına çıkacak. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi ünlü isimlerin paylaştığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Yasak Elma 16. yeni bölüm fragmanı;

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur. Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.

YASAK ELMA GENEL HİKAYE

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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