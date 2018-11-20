Yasak Elma dizisi, dün akşam 23. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler son bölümün ardından 24. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Yasak Elma 23. son bölümde; Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan etti. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesiydi. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünüyordu. İşte, Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alihan, Halit'e şiddet uyguluyor!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.

Yasak Elma dizisi, 24. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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