Yasak Elma 27. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarına gelecek. Yasak Elma 26. bölümünde;

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. İşte, Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz.

Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

Yasak Elma 27. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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