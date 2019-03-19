Yasak Elma 37. son bölümü yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın son bölümünde, Yıldız ve Ender hiç beklemedikleri olayların içerisinde kendilerini buluyorlar. Yıldız'ın Kemal ile ilgili planlarının keyfini sürerken bir anda Halit ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Öte yandan Ender ise, Ender de Halit'in eski genel müdürü Kaya'nın dönüşü ile kötü bir sürpriz yaşıyor.

YASAK ELMA 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yıldız, Kemal’e büyük bir komplo kuruyor. Ender Zehra ve Halit’i yanına alıp Kemal ile Yıldız’ı basacağını sanıyor. Ender kapıyı çalıyor. Bu sırada Yıldız kendi yerine başka bir kadını odaya sokup Kemal ile onu bastırıyor. Ender karşısında Yıldız yerine başka bir kadın görünce şok oluyor. Zehra aldatıldığını görüyor. O sırada Yıldız da diğer kapıdan kaçıyor. Zehra ve Halit Kemal’in üzerine yürüyor. Kemal ‘seni aldatmadım’ diye Zehra’ya yalvarıyor. Halit, Ender’e de kızıyor ve Ender’in inatla ‘Yıldız buradaydı’ sözleri üzerine çok kızıyor. Ender ona bu durumu ispat edeceğini söyleyip Halit ile kamera odasına gidiyor. Halit kamerada Yıldız’ı görüyor.