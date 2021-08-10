Yasak Elma 5. sezon için artık heyecan dorukta. Yeni sezona dair son durumu bir araya getirdik...

YASAK ELMA 5. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yasak Elma 110'uncu bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finalinde Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmamıştı. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçmiş, Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalmıştı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Yasak Elma'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.