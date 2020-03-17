Yasak Elma 73. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da kaybettiklerini geri kazanan Halit, Şahika'dan intikam almak için yeni bir planı devreye soktu. Bu sırada şirkete yeni gelen Kerim'in Yıldız'dan hoşlanması ve Şahika'nın da Kerim'den hoşlanması dengeleri yeniden değiştireceğe benziyor. Ender de bu dengeler değişirken, kendine yeni pozisyon aramanın peşinde. Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı ve 73. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır.

Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.