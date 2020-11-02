Yasak Elma dizisinin 83. son bölümünde; Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

YASAK ELMA 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.