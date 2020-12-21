Yasak Elma dizisi 90. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 91. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 90. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

YASAK ELMA 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.