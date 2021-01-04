Yasak Elma 92. son bölümünde; Yıldız ve Çağatay’ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız’a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır. Yasak Elma 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 92. son bölüm...

YASAK ELMA 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 92. BÖLÜM

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!