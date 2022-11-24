Yasak Elma'nın son bölümünde izleyicilerin tepkisiyle karşılaşan bir sahne oldu. Dizide Kumru, doktor Selim'i ziyaret etmek için hastaneye gidiyor. Selim, Kumru'nun simit getirdiğini öğrenince, hemşireye dönerek; "Yeşim hemşire, bize iki çay getirir misin?" diyor.